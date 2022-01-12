Песков заявил об эффективности миссии ОДКБ в Казахстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане была развёрнута в сжатые сроки, что говорит о её эффективности.

«Почему так быстро (миссия была развёрнута. — RT) — это решение той стороны, которая запрашивала помощь ОДКБ, и (это. — RT) говорит о том, что была достаточно эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справиться с теми проблемами, которые возникли», — заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что необходимость присутствия сил ОДКБ в Казахстане полностью находится в сфере ведения этой страны.

Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что миротворцы ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывают план передачи охраняемых объектов на территории республики.