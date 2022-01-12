Витренко: «Нафтогаз» перечислил в бюджет Украины порядка $4,2 млрд в 2021 году

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Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания перечислила в государственный бюджет Украины порядка $4,2 млрд налогов и сборов в 2021 году.
Витренко: «Нафтогаз» перечислил в бюджет Украины порядка $4,2 млрд в 2021 году
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«116 млрд гривен налогов и сборов перечислил «Нафтогаз» в 2021 году. Национальная компания обеспечила десятую часть всех поступлений в бюджет», — написал он.

По словам Витренко, финансовые результаты компании удалось улучшить благодаря изменениям в подходах к управлению начиная со второго квартала 2021 года. 

Ранее экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил, что при определённых обстоятельствах Украина может начать воровать транзитный российский газ из-за дефицита, что, в свою очередь, приведёт к остановке поставок и расторжению газового договора.

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