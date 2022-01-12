Витренко: «Нафтогаз» перечислил в бюджет Украины порядка $4,2 млрд в 2021 году
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«116 млрд гривен налогов и сборов перечислил «Нафтогаз» в 2021 году. Национальная компания обеспечила десятую часть всех поступлений в бюджет», — написал он.
По словам Витренко, финансовые результаты компании удалось улучшить благодаря изменениям в подходах к управлению начиная со второго квартала 2021 года.
Ранее экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил, что при определённых обстоятельствах Украина может начать воровать транзитный российский газ из-за дефицита, что, в свою очередь, приведёт к остановке поставок и расторжению газового договора.