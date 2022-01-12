Директор Института ЕАЭС заявил о спешке Казахстана в вопросе ухода ОДКБ из страны

Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в эфире утреннего стрима RT «Летучка» заявил, что Казахстан поспешил с решением об уходе миротворцев ОДКБ из страны.

«Это чисто казахстанское прагматическое соображение. Меня удивляет, что Токаев чрезмерно быстро сказал спасибо ОДКБ и попросил их выйти, озвучил сроки вывода. На самом деле для стабилизации ситуации, из приличий неких (нужно было. — RT), чтобы миротворцы ОДКБ, которые туда пришли, по крайней мере месяц-другой там бы находились. Тогда ситуация не была бы столь напряжённой», — сказал он.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена и через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев из страны.

Также он отметил, что страна юридически обоснованно обратилась к ОДКБ, так как иначе мог быть утрачен контроль над Алма-Атой.