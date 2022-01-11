Мэр Алма-Аты Сагинтаев рассказал, как попал под обстрел 6 января

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Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев в разговоре с RT заявил, что обстрел его автомобиля 6 января был спланированным покушением.
Мэр Алма-Аты Сагинтаев рассказал, как попал под обстрел 6 января
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  • © Anadolu Agency

«Это было спланированное покушение. Они заранее знали мой маршрут», — заявил он. 

Сагинтаев отметил, что решил поехать с коллегами на площадь Республики и при повороте на проспект Назарбаева автомобиль политика встретился с чёрным джипом.

«Мы должны были повернуть в акимат налево, но мы проехали: нас завели вглубь, ближе к Сатпаева. Джип развернулся, и со всех сторон пошли автоматные очереди», — добавил аким.

Сагинтаев заявил, что преступники организовали погоню и ранили в ногу его водителя.

«Если бы не его (водителя. — RT) профессионализм, я бы с вами не разговаривал», — подытожил мэр.

Ранее заместитель акима Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что в городе задержаны по меньшей мере 850 участников преступлений.

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