В Алма-Ате задержаны 850 участников преступлений

Заместитель акима Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что в городе задержаны по меньшей мере 850 участников преступлений.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за прошедшую ночь крупных попыток нападений на здания в городе не было. В Алма-Ате наблюдается относительно спокойная обстановка.

По сообщениям властей, от бандитских группировок уже были зачищены резиденция президента, акимат города, площадь Республики, микрорайон Думан и ряд других районов.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана задержали во время беспорядков в стране почти 6 тыс. человек.