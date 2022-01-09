В Алма-Ате задержаны 850 участников преступлений
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что за прошедшую ночь крупных попыток нападений на здания в городе не было. В Алма-Ате наблюдается относительно спокойная обстановка.
По сообщениям властей, от бандитских группировок уже были зачищены резиденция президента, акимат города, площадь Республики, микрорайон Думан и ряд других районов.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана задержали во время беспорядков в стране почти 6 тыс. человек.