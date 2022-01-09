В Алма-Ате задержаны 850 участников преступлений

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Заместитель акима Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что в городе задержаны по меньшей мере 850 участников преступлений.
В Алма-Ате задержаны 850 участников преступлений
  • ©Turar Kazangapov/Anadolu Agency

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за прошедшую ночь крупных попыток нападений на здания в городе не было. В Алма-Ате наблюдается относительно спокойная обстановка.

По сообщениям властей, от бандитских группировок уже были зачищены резиденция президента, акимат города, площадь Республики, микрорайон Думан и ряд других районов.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана задержали во время беспорядков в стране почти 6 тыс. человек.

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