Почти 6 тысяч человек задержаны во время беспорядков в Казахстане

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Правоохранительные органы Казахстана задержали во время беспорядков в стране почти 6 тыс. человек.
Почти 6 тысяч человек задержаны во время беспорядков в Казахстане
  • AP
  • © Vasily Krestyaninov

Об этом сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба.

«В настоящее время возбуждено 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев», — приводит ТАСС сообщение.

Также в штабе заявили, что контингент ОДКБ уже охраняет в Казахстане ряд стратегических объектов.

Ранее сообщалось, что в Чимкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядков.

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