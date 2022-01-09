Почти 6 тысяч человек задержаны во время беспорядков в Казахстане
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Об этом сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба.
«В настоящее время возбуждено 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев», — приводит ТАСС сообщение.
Также в штабе заявили, что контингент ОДКБ уже охраняет в Казахстане ряд стратегических объектов.
Ранее сообщалось, что в Чимкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядков.