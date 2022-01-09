Почти 6 тысяч человек задержаны во время беспорядков в Казахстане

Правоохранительные органы Казахстана задержали во время беспорядков в стране почти 6 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба.

«В настоящее время возбуждено 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев», — приводит ТАСС сообщение.

Также в штабе заявили, что контингент ОДКБ уже охраняет в Казахстане ряд стратегических объектов.

Ранее сообщалось, что в Чимкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядков.