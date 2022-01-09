В Чимкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядков

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В казахстанском Чимкенте ранения в ходе беспорядков получили 45 полицейских.
В Чимкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядков
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov

«45 полицейских получили телесные повреждения во время беспорядков в Чимкенте. Двое с тяжёлыми ранениями — в палате спецнаблюдения. В целях предотвращения беспорядков и обеспечения безопасности горожан сотрудники полиции работают в усиленном круглосуточном режиме», — приводит РИА Новости сообщение департамента полиции.

Также задействованы солдаты Нацгвардии и Минобороны, сотрудники ДЧС.

Отмечается, что «к ним на помощь пришли около тысячи жителей города».

Уточняется, что в настоящее время ситуация в Чимкенте стабильная. Город находится на контроле правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане открыли все дороги республиканского значения.

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