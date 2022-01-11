Третий самолёт ВКС России с 86 россиянами на борту вылетел из Казахстана в Москву

Третий самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставит в Москву из Казахстана 86 россиян, воздушное судно уже вылетело из Алма-Аты. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

«Третий самолёт военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву», — приводит ТАСС сообщение.

По информации ведомства, самолёт доставит граждан, которые прибыли в Казахстан по туристическим путёвкам, в командировки и на отдых к родственникам.

Отмечается, что ранее самолётами военно-транспортной авиации доставлены из Казахстана в Россию 1864 человека, среди которых есть и иностранные граждане. Ещё два воздушных судна вылетели из Алма-Аты 11 января.

В Минобороны России заявили, что вывоз россиян из Алма-Аты военными самолётами продолжится до полного выполнения поставленной задачи.