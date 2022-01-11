В Байконуре рассказали о патрулировании города народными дружинами

Пять групп добровольцев ведут патрулирование в Байконуре, заявили в городской администрации.

Как сообщает РИА Новости, набор добровольцев вёлся среди социально активных ветеранов, рабочей и студенческой молодёжи.

Патрулирование ведётся с 8 января в две смены: с 12:00 до 15:00 и с 15:00 до 18:00 (10:00-13:00 и 13:00 - 16:00 мск).

«Все патрульные из числа рабочей и студенческой молодёжи старше 18 лет... О ходе патрулирования и обстановке на маршрутах участники патруля сообщают координаторам», — добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что в городе потратят 58 млн рублей на антитеррористическую защиту объектов образования и культуры.

По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная.