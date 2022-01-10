В Байконуре потратят 58 млн рублей на антитеррористическую защиту объектов

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В городе Байконур потратят 58 млн рублей на антитеррористическую защиту объектов образования и культуры.
В Байконуре потратят 58 млн рублей на антитеррористическую защиту объектов
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

Отмечается, что размер финансирования программы по профилактике правонарушений в Байконуре до 2024 года существенно увеличен. 

«Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконура в размере более 62 млн рублей, из которых 58 млн выделено на обеспечение антитеррористической защищённости объектов образования и культуры», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная.

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