Политолог Бальбек объяснил слова украинского эксперта об опасности переговоров России и США
- РИА Новости
Как отметил Кулик, обсуждение подобных тем означает, что стороны «закрепляют сферы влияния», а это, по его мнению, опасно для Украины.
Руслан Бальбек подчеркнул, что для России задача переговоров с США заключается именно в гарантиях безопасности.
При этом политолог добавил, что Киев привык к роли «хулигана», которого в НАТО поддерживают и снабжают вооружением.
«Ему нравится моральная поддержка Запада. Когда его начали вооружать, то украинская власть почувствовала себя всемогущей», — пояснил эксперт.
Он отметил, что теперь, когда «остро встал международный вопрос о гарантиях России со стороны Запада», это испугало Украину, поэтому она пытается привлечь к себе внимание популистскими заявлениями.
Ранее Кулик в статье для украинского издания «Главред» заявил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой в вопросе стратегической стабильности являются «неблагоприятным звоночком» для Украины.
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская делегация отправляется на заседание Совета Россия — НАТО с реалистичными ожиданиями и надеждой на глубокий диалог.
10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог военного блока с Россией важен и нужен для недопущения конфликта в Европе.