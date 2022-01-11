Политолог Бальбек объяснил слова украинского эксперта об опасности переговоров России и США

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление украинского эксперта Виталия Кулика о том, что возможность проведения переговоров между Россией и США по вопросам стратегической стабильности можно расценить как «неблагоприятный звоночек» для Киева.
Политолог Бальбек объяснил слова украинского эксперта об опасности переговоров России и США
  • РИА Новости

Как отметил Кулик, обсуждение подобных тем означает, что стороны «закрепляют сферы влияния», а это, по его мнению, опасно для Украины.

Руслан Бальбек подчеркнул, что для России задача переговоров с США заключается именно в гарантиях безопасности.

При этом политолог добавил, что Киев привык к роли  «хулигана», которого в НАТО поддерживают и снабжают вооружением.

«Ему нравится моральная поддержка Запада. Когда его начали вооружать, то украинская власть почувствовала себя всемогущей», — пояснил эксперт.

Он отметил, что теперь, когда «остро встал международный вопрос о гарантиях России со стороны Запада», это испугало Украину, поэтому она пытается привлечь к себе внимание популистскими заявлениями.

Ранее Кулик в статье для украинского издания «Главред»  заявил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой в вопросе стратегической стабильности являются «неблагоприятным звоночком» для Украины.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская делегация отправляется на заседание Совета Россия — НАТО с реалистичными ожиданиями и надеждой на глубокий диалог.

10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог военного блока с Россией важен и нужен для недопущения конфликта в Европе.

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