Депутат Госдумы Милонов рассказал о напуганных из-за беспорядков в Казахстане людях

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире утреннего стрима RT «Летучка» заявил, что беспорядки в Казахстане напугали местных жителей и протесты не получали народной поддержки.

«Люди относились просто с ужасом. Я ни одного человека не встретил, который бы сказал: «Ну да, это наш сынку». Нет, ни одного человека. От мигранта и торговца овощами до человека на хорошей машине — ни один из этих людей не чувствовал комфорта и надежды от этих событий», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что «люди были крайне напуганы».

«Они видели, что два дня реакции силовиков не было, они боялись страшно. Люди пытались охранять свои дома. Я был в Казахстане, в столице Алма-Ате, в пригородах Алма-Аты», — отметил Милонов.

Ранее корреспондент RT Игорь Жданов заявил, что в Алма-Ате сохраняется угроза нападений со стороны боевиков, которые украли форму у силовиков во время беспорядков.

11 января в КНБ Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране.