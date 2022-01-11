В КНБ Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране

Ситуация в Казахстане стабилизируется, сообщили представители Комитета нацбезопасности страны в ходе совещания с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

«По информации КНБ, ситуация в стране в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется», — говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

По итогам заседания оперштаба Токаев отметил важность продолжения работы по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали 7939 человек за время беспорядков.

Более 1,5 тыс. человек были привлечены к ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения.