В КНБ Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране
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«По информации КНБ, ситуация в стране в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется», — говорится в заявлении пресс-службы главы государства.
По итогам заседания оперштаба Токаев отметил важность продолжения работы по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.
Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали 7939 человек за время беспорядков.
Более 1,5 тыс. человек были привлечены к ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения.