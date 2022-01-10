В Казахстане более 1,5 тысячи человек привлекли к ответственности за нарушение режима ЧП

В Казахстане более 1,5 тысячи человек были привлечены к ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения в стране.

Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам заседания оперативного штаба.

«В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечены более 1,5 тысячи лиц», — отметили в пресс-службе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание оперативного штаба, с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и. о. министров внутренних дел и обороны.

В Казахстане задержали 7939 человек за время беспорядков.