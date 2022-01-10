Президент Казахстана Токаев провёл заседание оперативного штаба

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание оперативного штаба, с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и. о. министров внутренних дел и обороны.

«Под председательством главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба», — говорится в сообщении на сайте президента.

Токаеву доложили, что правоохранители и армия продолжают принимать меры по стабилизации ситуации в стране.

Президент поручил продолжить работу по восстановлению порядка и усилить информационное сопровождение этой деятельности.

Ранее стало известно, что в Казахстане задержали 7939 человек за время беспорядков.