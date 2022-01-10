Президент Казахстана Токаев провёл заседание оперативного штаба
- AP
- © Kazakhstan's Presidential Press Service
«Под председательством главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба», — говорится в сообщении на сайте президента.
Токаеву доложили, что правоохранители и армия продолжают принимать меры по стабилизации ситуации в стране.
Президент поручил продолжить работу по восстановлению порядка и усилить информационное сопровождение этой деятельности.
Ранее стало известно, что в Казахстане задержали 7939 человек за время беспорядков.