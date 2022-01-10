Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил о стабилизации ситуации в стране
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«По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем», — говорится в сообщении комитета.
Отмечается, что все административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз освобождены.
Также сообщается о зачистке мест возможного укрытия участников массовых беспорядков.
Ранее стало известно, что в Казахстане задержали 7939 человек за время беспорядков. Об этом сообщил ситуационный центр МВД республики.