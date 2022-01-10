Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил о стабилизации ситуации в стране

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Ситуация в Казахстане находится под контролем, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности страны.
Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил о стабилизации ситуации в стране
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov/NUR.KZ

«По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем», — говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что все административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз освобождены.

Также сообщается о зачистке мест возможного укрытия участников массовых беспорядков.

Ранее стало известно, что в Казахстане задержали 7939 человек за время беспорядков. Об этом сообщил ситуационный центр МВД республики.

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