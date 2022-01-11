Президент Токаев анонсировал новый пакет политических реформ для Казахстана

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит в сентябре новый пакет политических реформ.
Президент Токаев анонсировал новый пакет политических реформ для Казахстана
  • РИА Новости

«В сентябре я представлю новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и  конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами», — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, Казахстан продолжит идти по курсу  политической модернизации. Токаев назвал это своей принципиальной позицией.

Токаев также в ходе выступления в нижней палате парламента поручил увеличить численность подразделений Нацгвардии страны и предложил ужесточить ответственность за нападения на представителей органов власти и неподчинение закону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить