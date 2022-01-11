Президент Токаев анонсировал новый пакет политических реформ для Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит в сентябре новый пакет политических реформ.

«В сентябре я представлю новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами», — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, Казахстан продолжит идти по курсу политической модернизации. Токаев назвал это своей принципиальной позицией.

Токаев также в ходе выступления в нижней палате парламента поручил увеличить численность подразделений Нацгвардии страны и предложил ужесточить ответственность за нападения на представителей органов власти и неподчинение закону.