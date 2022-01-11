В Алма-Ате задержаны более 1,2 тысячи участников террористических атак, мародёрских нападений и других преступлений. Об этом информирует Sputnik Казахстан со ссылкой на комендатуру города.

«В Алматы задержаны 1237 участников террористических атак, мародёрств и других преступлений», — говорится в сообщении.

Всего были изъяты 1428 боеприпасов и 31 единица огнестрельного оружия.

Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что беспорядки в республике были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана рассказали, что в числе участников беспорядков, прошедших в республике, есть лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов.