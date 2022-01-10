Рябков заявил об обеспокоенности возможными провокациями со стороны Киева и Запада

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Россия обеспокоена возможными совместными провокациями со стороны Киева и западных стран, которые могут привести к столкновениям. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков заявил об обеспокоенности возможными провокациями со стороны Киева и Запада
  • РИА Новости

«Мы обеспокоены по поводу возможных намеренных провокаций со стороны отдельно Украины или совместных со странами Запада», — заявил Рябков.

Замглавы МИД также отметил, что российская сторона в ходе переговоров по безопасности с США объяснила, что не имеет никаких намерений «напасть» на Украину. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России.

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