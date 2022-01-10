Рябков заявил об обеспокоенности возможными провокациями со стороны Киева и Запада
- РИА Новости
«Мы обеспокоены по поводу возможных намеренных провокаций со стороны отдельно Украины или совместных со странами Запада», — заявил Рябков.
Замглавы МИД также отметил, что российская сторона в ходе переговоров по безопасности с США объяснила, что не имеет никаких намерений «напасть» на Украину.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России.