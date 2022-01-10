Минцифры и крупнейшие операторы России обеспечат бесплатную связь для россиян в Казахстане

Минцифры и крупнейшие операторы обеспечат бесплатную связь для россиян на период ЧП в Казахстане с 12 по 19 января, сообщили в пресс-службе российского министерства.

«Минцифры России совместно с операторами «большой четвёрки» (МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.

Ранее сообщалось, что Минцифры поддержало инициативу по отмене платы за международный роуминг для российских абонентов, находящихся в Казахстане.

10 января на территории Казахстана, в том числе в столице Нур-Султане, вновь наблюдались перебои с работой интернета.

Также сообщалось, что самолёт Минобороны вернул в Россию 28 граждан страны из казахстанского Нур-Султана.