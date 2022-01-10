В Минцифры поддержали инициативу об отмене роуминга для россиян в Казахстане

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Минцифры России поддержало инициативу по отмене платы за международный роуминг для российских абонентов, находящихся в Казахстане. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
В Минцифры поддержали инициативу об отмене роуминга для россиян в Казахстане
  • РИА Новости

«Благодарю Минцифры России и лично министра Максута Шадаева за оперативную и незамедлительную реакцию на инициативу «Единой России», — написал Хинштейн в Telegram.

Как уточняется, операторам связи уже направлены обращения, предлагающие не тарифицировать входящие и исходящие вызовы, а также смс для российских абонентов, находящихся в Казахстане с 5 по 19 января.

В МИД России заявили, что около 1600 граждан России выразили желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться домой из Казахстана.

10 января сообщалось, что перебои с работой интернета наблюдаются на территории Казахстана, в том числе в столице Нур-Султане.

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