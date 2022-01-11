Акчулаков назначен новым министром энергетики Казахстана

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Министром энергетики Казахстана назначен Болат Акчулаков, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Акчулакова Болата Ураловича министром энергетики Республики Казахстан», — говорится в указе о новом составе правительства, подписанном президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Мурат Бектанов и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сохранили свои посты в новом составе правительства Казахстана.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Временное исполнение обязанностей премьер-министра страны было возложено на Алихана Смаилова.

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