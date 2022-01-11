Акчулаков назначен новым министром энергетики Казахстана
«Назначить Акчулакова Болата Ураловича министром энергетики Республики Казахстан», — говорится в указе о новом составе правительства, подписанном президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Мурат Бектанов и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сохранили свои посты в новом составе правительства Казахстана.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.
Временное исполнение обязанностей премьер-министра страны было возложено на Алихана Смаилова.