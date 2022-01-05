Президент Токаев принял отставку правительства Казахстана
«В соответствии со статьей 70 конституции республики Казахстан постановляю принять отставку правительства республики Казахстан», — говорится в указе президента.
Временное исполнение обязанностей премьер-министра страны возложено на Алихана Смаилова.
Члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета.
Ранее Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области на фоне протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа.