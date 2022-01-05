Президент Токаев принял отставку правительства Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

«В соответствии со статьей 70 конституции республики Казахстан постановляю принять отставку правительства республики Казахстан», — говорится в указе президента.

Временное исполнение обязанностей премьер-министра страны возложено на Алихана Смаилова.

Члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета.

Ранее Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области на фоне протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа.