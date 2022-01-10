В аэропорту Алма-Аты российские подразделения ОДКБ развернули беспилотники «Орлан-10»
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Как пишет РИА Новости, дроны будут использоваться для наблюдения за окрестностями аэропорта.
Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации.
10 января бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что ввод миротворцев ОДКБ в республику в целях стабилизации беспорядков «взбесил» западные страны.