В аэропорту Алма-Аты российские подразделения ОДКБ развернули беспилотники «Орлан-10»

Российские миротворцы в составе сил ОДКБ развернули беспилотники «Орлан-10» в аэропорту Алма-Аты.

Как пишет РИА Новости, дроны будут использоваться для наблюдения за окрестностями аэропорта.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации.

10 января бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что ввод миротворцев ОДКБ в республику в целях стабилизации беспорядков «взбесил» западные страны.