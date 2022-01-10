Экс-советник Назарбаева Ертысбаев прокомментировал реакцию Запада на ввод войск ОДКБ

Бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что ввод миротворцев ОДКБ в республику в целях стабилизации беспорядков «взбесил» западные страны.

«Введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Ертысбаев выразил уверенность, что иностранные внешние силы устроили минувшие беспорядки в Казахстане либо имели причастность к ним.

«В Центрально-Азиатском регионе к Казахстану — гигантский интерес западных держав, Европейского союза, США. Они сюда почти $376 млрд внесли инвестиций», — пояснил он.

По его мнению, Казахстан сейчас находится в очень опасной ситуации, поэтому решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева касательно привлечения помощи миротворцев ОДКБ было верным.

Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что беспорядки в республике были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации.