На Украине заявили, что возможность членства страны в НАТО не может обсуждаться с Россией

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Киев имеет право самостоятельно выбирать путь присоединения к альянсам, и это не может быть темой переговоров с Россией. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
На Украине заявили, что возможность членства страны в НАТО не может обсуждаться с Россией
  • РИА Новости

«Главная позиция Украины в том, что у нас есть суверенное право выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности и присоединения к союзам», — цитирует ТАСС Стефанишину.

По её словам, «это не тема для переговоров с Россией». 

Стефанишина добавила, что «позиция Киева заключается в том, что Россия не может ставить условия, связанные с вопросом возможного членства Украины в НАТО». 

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утверждённая стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус страны.

Напомним, что президент России Владимир Путин прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

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