На Украине заявили, что возможность членства страны в НАТО не может обсуждаться с Россией
- РИА Новости
«Главная позиция Украины в том, что у нас есть суверенное право выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности и присоединения к союзам», — цитирует ТАСС Стефанишину.
По её словам, «это не тема для переговоров с Россией».
Стефанишина добавила, что «позиция Киева заключается в том, что Россия не может ставить условия, связанные с вопросом возможного членства Украины в НАТО».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утверждённая стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус страны.
Напомним, что президент России Владимир Путин прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.