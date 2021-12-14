Кулеба: cтратегия Украины оставляет в прошлом внеблоковый статус страны
- Reuters
«Стратегия оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что одним из шести направлений стратегии является «продолжение курса на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО».
Ранее Кулеба рассказал о трёх направлениях, по которым будет работать пакет мер для «сдерживания России от агрессии», среди них «коммуникация с Россией», «молниеносные санкции» и военно-техническое сотрудничество Киева с партнёрами.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прокомментировала возможность вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.