В Кремле отметили постоянный контакт Путина и Токаева в связи с происходившим в Казахстане
- РИА Новости
«Путин был на постоянной связи с президентом Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Песков заявил, что не обладает информацией о возможных контактах российского лидера с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в первые дни января.
На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла 10 января, Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь на фоне беспорядков в стране.