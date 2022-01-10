В Кремле отметили постоянный контакт Путина и Токаева в связи с происходившим в Казахстане

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Президент России Владимир Путин находился в постоянном контакте с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в связи с происходившим в этой стране.
В Кремле отметили постоянный контакт Путина и Токаева в связи с происходившим в Казахстане
  • РИА Новости

«Путин был на постоянной связи с президентом Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявил, что не обладает информацией о возможных контактах российского лидера с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в первые дни января.

На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла 10 января, Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь на фоне беспорядков в стране.

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