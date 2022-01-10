Президент Казахстана Токаев выразил благодарность Путину и Лукашенко за помощь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь на фоне беспорядков в стране.

«Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — сказал Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он отметил, что благодарен Путину за понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворцев в Казахстан.

Лидер Казахстана добавил, что поддерживал связь с российским президентом с начала беспорядков.

Токаев также поблагодарил других лидеров стран ОДКБ, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота.