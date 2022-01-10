Президент Казахстана Токаев выразил благодарность Путину и Лукашенко за помощь
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«Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — сказал Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Он отметил, что благодарен Путину за понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворцев в Казахстан.
Лидер Казахстана добавил, что поддерживал связь с российским президентом с начала беспорядков.
Токаев также поблагодарил других лидеров стран ОДКБ, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота.