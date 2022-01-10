Песков заявил, что не обладает информацией о контактах Путина с Назарбаевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о возможных контактах российского лидера Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в первые дни января.

Песков ответил на вопрос, контактировал ли российский президент с Назарбаевым в дни дестабилизации ситуации в Казахстане и планируются ли такие контакты.

«Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией», — отметил он.

В конце декабря сообщалось, что Путин и Назарбаев провели встречу в формате тет-а-тет в Санкт-Петербурге.

Назарбаев прибыл в Петербург 27 декабря для участия в неформальной встрече лидеров стран — участниц СНГ.

7 января БЕЛТА сообщало о телефонном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым.