Песков заявил, что не обладает информацией о контактах Путина с Назарбаевым
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Песков ответил на вопрос, контактировал ли российский президент с Назарбаевым в дни дестабилизации ситуации в Казахстане и планируются ли такие контакты.
«Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией», — отметил он.
В конце декабря сообщалось, что Путин и Назарбаев провели встречу в формате тет-а-тет в Санкт-Петербурге.
Назарбаев прибыл в Петербург 27 декабря для участия в неформальной встрече лидеров стран — участниц СНГ.
7 января БЕЛТА сообщало о телефонном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым.