Депутат Шхагошев заявил о важной роли стран ОДКБ для решения ситуации в Казахстане
- РИА Новости
По его словам, реакция стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, показала, что любые попытки повторить ситуацию будут встречать не только отпор внутри страны, но и коллективный отпор.
«ОДКБ продемонстрировала скорость принятия решений и соответствие той сложной ситуации, которая возникла в Казахстане», — отметил парламентарий.
Как подчеркнул депутат, весь мир увидел, что «ОДКБ является абсолютно рабочим военно-политическим союзом и инструментом».
«Сегодня мировое сообщество будет анализировать, каким образом возникла эта ситуация в Казахстане и каким образом она разрешилась», — заявил Шхагошев.
Кроме того, он пояснил, что социальные протесты были «профессионально использованы» определёнными силами.
«Они заходят с социальным щитом, а потом это используют для своих целей, для переворотов. Эти планы были быстро купированы», — заключил собеседник RT.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане.
По его словам, использовались чётко организованные и хорошо управляемые группы боевиков.