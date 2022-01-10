Депутат Шхагошев заявил о важной роли стран ОДКБ для решения ситуации в Казахстане

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев рассказал в беседе с RT, какую роль сыграли страны ОДКБ в решении ситуации в Казахстане.

По его словам, реакция стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, показала, что любые попытки повторить ситуацию будут встречать не только отпор внутри страны, но и коллективный отпор.

«ОДКБ продемонстрировала скорость принятия решений и соответствие той сложной ситуации, которая возникла в Казахстане», — отметил парламентарий.

Как подчеркнул депутат, весь мир увидел, что «ОДКБ является абсолютно рабочим военно-политическим союзом и инструментом».

«Сегодня мировое сообщество будет анализировать, каким образом возникла эта ситуация в Казахстане и каким образом она разрешилась», — заявил Шхагошев.

Кроме того, он пояснил, что социальные протесты были «профессионально использованы» определёнными силами.

«Они заходят с социальным щитом, а потом это используют для своих целей, для переворотов. Эти планы были быстро купированы», — заключил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане.

По его словам, использовались чётко организованные и хорошо управляемые группы боевиков.