Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане

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Президент России Владимир Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане.
Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане
  • РИА Новости

«Активно применялись присущие майданам технологии силовой, информационной поддержки протестов», — сказал Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его словам, использовались чётко организованные и хорошо управляемые группы боевиков. «Очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — добавил Путин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что численное преимущество бандитов перед казахстанскими силовиками было минимум в пять раз.

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