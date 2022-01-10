Токаев заявил о численном преимуществе в разы бандитов перед силовиками в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что численное преимущество бандитов перед казахстанскими силовиками было минимум в пять раз.

«Имея численное преимущество как минимум в пять раз, бандиты нападали на полицейских и военнослужащих», — цитирует РИА Новости Токаева.

По его словам, сотрудников правоохранительных органов избивали с особой жестокостью.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате беспорядков силовиков в Казахстане увеличилось до 17.

Также почти 400 бойцов Национальной гвардии Казахстана пострадали в ходе беспорядков в республике.

Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН также прокомментировал ситуацию в Казахстане.