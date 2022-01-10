Токаев заявил о численном преимуществе в разы бандитов перед силовиками в Казахстане
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«Имея численное преимущество как минимум в пять раз, бандиты нападали на полицейских и военнослужащих», — цитирует РИА Новости Токаева.
По его словам, сотрудников правоохранительных органов избивали с особой жестокостью.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате беспорядков силовиков в Казахстане увеличилось до 17.
Также почти 400 бойцов Национальной гвардии Казахстана пострадали в ходе беспорядков в республике.
Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН также прокомментировал ситуацию в Казахстане.