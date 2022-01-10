Премьер Киргизии: участвовавшие в погромах в Казахстане могут попасть в другие страны ОДКБ
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«Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами государственные границы», — сказал он в ходе видеоконференции ОДКБ.
Он отметил, что в этой связи ситуация обязывает страны ОДКБ принять совместные усилия для восстановления стабильности в Казахстане.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуацией в Казахстане воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.
Также Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане.
По его словам, использовались чётко организованные и хорошо управляемые группы боевиков, которые прошли подготовку в лагерях террористов за рубежом.