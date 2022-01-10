Премьер Киргизии: участвовавшие в погромах в Казахстане могут попасть в другие страны ОДКБ

Премьер-министр Киргизии заявил о риске перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах в Казахстане, в другие страны ОДКБ.

«Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами государственные границы», — сказал он в ходе видеоконференции ОДКБ.

Он отметил, что в этой связи ситуация обязывает страны ОДКБ принять совместные усилия для восстановления стабильности в Казахстане.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуацией в Казахстане воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.

Также Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане.

По его словам, использовались чётко организованные и хорошо управляемые группы боевиков, которые прошли подготовку в лагерях террористов за рубежом.