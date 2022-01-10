Путин: ситуацией в Казахстане воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацией в Казахстане воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.
Путин: ситуацией в Казахстане воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», — сказал российский лидер. 

Он отметил, что выступавшие по поводу ситуации на газовом рынке и те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, — это совершенно разные люди с разными целями.

Также Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане.

По его словам, использовались чётко организованные и хорошо управляемые группы боевиков, которые прошли подготовку в лагерях террористов за рубежом.

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