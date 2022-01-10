Лукашенко: уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан

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Белорусский президент Александр Лукашенко на видеоконференции ОДКБ заявил, что уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан.
Лукашенко: уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан
  • РИА Новости

«Уроки, о которых здесь много говорили, должен извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что, по информации белорусской стороны, подобное может произойти в Узбекистане.

«Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что «главное сегодня — уроки, которыми занимается руководство Казахстана». 

RT ведёт прямую трансляцию заседания лидеров стран ОДКБ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН  прокомментировал ситуацию в Казахстане.

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