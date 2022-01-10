Лукашенко: уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан

Белорусский президент Александр Лукашенко на видеоконференции ОДКБ заявил, что уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан.

«Уроки, о которых здесь много говорили, должен извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что, по информации белорусской стороны, подобное может произойти в Узбекистане.

«Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что «главное сегодня — уроки, которыми занимается руководство Казахстана».

RT ведёт прямую трансляцию заседания лидеров стран ОДКБ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в Казахстане.