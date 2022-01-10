Госсекретарь Казахстана Карин заявил о заговоре внутренних и внешних сил в республике
«Это и использование криминалитета, использование ударных террористических групп, и использование... приёмов информационного воздействия», — приводит РИА Новости слова Карина.
По его мнению, произошёл сговор различных сил.
Ранее Карин заявил, что беспорядки в республике были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации.
В пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана рассказали, что в числе участников беспорядков, прошедших в республике, есть лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов.