В Павлодарской области Казахстана приостановлена работа детских садов из-за ЧП

Короткая ссылка
В Павлодарской области Казахстана приостановлена работа детских садов по причине действия чрезвычайного положения (ЧП), также продлены школьные каникулы. Об этом сообщили в областном управление образования.

«В связи с ЧП в стране зимние каникулы для учащихся школ с 1 по 11 классы продлены до 17 января», — передаёт правительственный Telegram-канал сообщение упраления.

Для студентов колледжей каникулы пролонгированы до 24 января.

Отмечается, что работа детских садов, а также учреждений дополнительного образования также приостановлена.

Ранее сообщалось, что тысячи участников протеста в казахстанском Павлодаре совершили попытку штурма акимата, но были подавлены сотрудниками правопорядка, применившими светошумовые гранаты и специальную технику. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить