В Павлодарской области Казахстана приостановлена работа детских садов из-за ЧП

В Павлодарской области Казахстана приостановлена работа детских садов по причине действия чрезвычайного положения (ЧП), также продлены школьные каникулы. Об этом сообщили в областном управление образования.

«В связи с ЧП в стране зимние каникулы для учащихся школ с 1 по 11 классы продлены до 17 января», — передаёт правительственный Telegram-канал сообщение упраления.

Для студентов колледжей каникулы пролонгированы до 24 января.

Отмечается, что работа детских садов, а также учреждений дополнительного образования также приостановлена.

Ранее сообщалось, что тысячи участников протеста в казахстанском Павлодаре совершили попытку штурма акимата, но были подавлены сотрудниками правопорядка, применившими светошумовые гранаты и специальную технику.