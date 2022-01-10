В Павлодарской области Казахстана приостановлена работа детских садов из-за ЧП
«В связи с ЧП в стране зимние каникулы для учащихся школ с 1 по 11 классы продлены до 17 января», — передаёт правительственный Telegram-канал сообщение упраления.
Для студентов колледжей каникулы пролонгированы до 24 января.
Отмечается, что работа детских садов, а также учреждений дополнительного образования также приостановлена.
Ранее сообщалось, что тысячи участников протеста в казахстанском Павлодаре совершили попытку штурма акимата, но были подавлены сотрудниками правопорядка, применившими светошумовые гранаты и специальную технику.