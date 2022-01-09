ТАСС: военные в Алма-Ате начали усиленно патрулировать улицы

Военные в Алма-Ате начали усиленное патрулирование улиц, сообщает ТАСС. Агентство подчёркивает, что настолько массово это происходит впервые за последние дни.

«На всех улицах города встречаются по два-три грузовика с десятками военных, у всех винтовки в руках наизготове. С помощью фонариков они тщательно просматривают обочины», — сообщает агентство.

Как ранее заявил замглавы Минобороны Казахстана Султан Камалетдинов, контртеррористическая операция в республике будет продолжаться до полного уничтожения террористов.

По его словам, обстановка на территории республики стабилизируется.