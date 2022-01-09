ТАСС: военные в Алма-Ате начали усиленно патрулировать улицы
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«На всех улицах города встречаются по два-три грузовика с десятками военных, у всех винтовки в руках наизготове. С помощью фонариков они тщательно просматривают обочины», — сообщает агентство.
Как ранее заявил замглавы Минобороны Казахстана Султан Камалетдинов, контртеррористическая операция в республике будет продолжаться до полного уничтожения террористов.
По его словам, обстановка на территории республики стабилизируется.