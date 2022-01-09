Пресс-секретарь: Токаев держит ситуацию в Казахстане на полном контроле

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев работает в режиме нон-стоп и держит ситуацию в стране на полном контроле.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«Президент работает в режиме нон-стоп, можно отметить, на полном контроле держит ситуацию в стране», — цитирует его РИА Новости.

8 января Токаев заявил о сохранении очагов террористических атак в республике. По его словам, борьба с ними будет продолжена со всей решительностью.

Также президент Казахстана заявил, что исполнение охранных функций силами ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату.