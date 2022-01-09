Посол России в Казахстане: нашим недругам не стоит искушать судьбу
- РИА Новости
«Нашим недругам не стоит искушать судьбу. Россия сейчас — не Россия девяностых. Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов», — сказал посол.
Как ранее сообщил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, Россия рассматривает протесты в Казахстане как спровоцированные извне.
Также российский МИД отмечал, что Москва рассматривает массовые беспорядки в Казахстане как инспирированную извне попытку насильно подорвать целостность этой страны с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований.