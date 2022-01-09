Посол России в Казахстане: нашим недругам не стоит искушать судьбу

Российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин предостерёг недругов Москвы от попыток «укусить» Россию и её друзей. В противном случае злоумышленники «останутся без зубов», подчеркнул он в интервью ТАСС.

«Нашим недругам не стоит искушать судьбу. Россия сейчас — не Россия девяностых. Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов», — сказал посол.

Как ранее сообщил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, Россия рассматривает протесты в Казахстане как спровоцированные извне.

Также российский МИД отмечал, что Москва рассматривает массовые беспорядки в Казахстане как инспирированную извне попытку насильно подорвать целостность этой страны с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований.