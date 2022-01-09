Путин 10 января примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин 10 января примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой будет обсуждаться ситуация в Казахстане.
Путин 10 января примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
  • РИА Новости

«10 января 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности... На сессии будет обсуждён вопрос о ситуации в Республике Казахстан и мерах по её нормализации», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Сессия пройдёт в режиме видеоконференции.

Председательствовать будет Армения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона, как председатель ОДКБ, займётся подготовкой видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить