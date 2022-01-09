Путин 10 января примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
- РИА Новости
«10 января 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности... На сессии будет обсуждён вопрос о ситуации в Республике Казахстан и мерах по её нормализации», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.
Сессия пройдёт в режиме видеоконференции.
Председательствовать будет Армения.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона, как председатель ОДКБ, займётся подготовкой видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ.