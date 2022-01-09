Видеоконференцию лидеров стран ОДКБ планируют провести 10 января

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Видеоконференция лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), предварительно, запланирована на 10 января. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
Видеоконференцию лидеров стран ОДКБ планируют провести 10 января
  • РИА Новости

«Предварительно, заседание ОДКБ запланировано на завтра», — заявили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона, как председатель ОДКБ, займётся подготовкой видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ.

8 января президент России Владимир Путин поддержал предложение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении в ближайшие дни.

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