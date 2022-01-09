Видеоконференцию лидеров стран ОДКБ планируют провести 10 января

Видеоконференция лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), предварительно, запланирована на 10 января. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

РИА Новости

«Предварительно, заседание ОДКБ запланировано на завтра», — заявили в пресс-службе. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона, как председатель ОДКБ, займётся подготовкой видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ. 8 января президент России Владимир Путин поддержал предложение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении в ближайшие дни.