Видеоконференцию лидеров стран ОДКБ планируют провести 10 января
- РИА Новости
«Предварительно, заседание ОДКБ запланировано на завтра», — заявили в пресс-службе.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона, как председатель ОДКБ, займётся подготовкой видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ.
8 января президент России Владимир Путин поддержал предложение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении в ближайшие дни.