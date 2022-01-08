Путин поддержал предложение Токаева провести онлайн-саммит лидеров стран ОДКБ
- AP
Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам продолжительного телефонного разговора Путина и Токаева.
В ходе разговора президент Казахстана заявил, что на текущем этапе необходим совместный разговор лидеров стран — членов ОДКБ.
В связи с этим он намерен выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета ОДКБ под председательством Армении.
«Владимир Путин поддержал это предложение», — отмечается в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане и дальнейшие действия.
Также президент Казахстана заявил, что исполнение охранных функций силами ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату.