Путин поддержал предложение Токаева провести онлайн-саммит лидеров стран ОДКБ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ в ближайшие дни.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам продолжительного телефонного разговора Путина и Токаева.

В ходе разговора президент Казахстана заявил, что на текущем этапе необходим совместный разговор лидеров стран — членов ОДКБ.

В связи с этим он намерен выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета ОДКБ под председательством Армении.

«Владимир Путин поддержал это предложение», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане и дальнейшие действия.

Также президент Казахстана заявил, что исполнение охранных функций силами ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату.