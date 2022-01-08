Пашинян заявил, что Армения займётся подготовкой видеоконференции лидеров ОДКБ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона, как председатель Организации Договора о коллективной безопасности, займётся подготовкой видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Пашинян заявил, что Армения займётся подготовкой видеоконференции лидеров ОДКБ
  • AP

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Пашинян в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным поддержал инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.

«Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона, как действующий председатель ОДКБ, займётся организацией этого мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее Путин поддержал предложение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении в ближайшие дни.

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