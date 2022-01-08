Пашинян заявил, что Армения займётся подготовкой видеоконференции лидеров ОДКБ
- AP
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Пашинян в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным поддержал инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.
«Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона, как действующий председатель ОДКБ, займётся организацией этого мероприятия», — говорится в сообщении.
Ранее Путин поддержал предложение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении в ближайшие дни.