Сбербанк сообщил о восстановлении работы в Казахстане

Сбербанк восстанавливает работу в Казахстане, сервисы мобильного приложения банка работают без доступа в интернет.

«Сервисы мобильного приложения на территории Республики Казахстан функционируют без доступа в сеть интернет», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы кредитной организации.

Отмечается, что банкоматы в отделениях головных офисов филиалов банка действуют в штатном режиме во всех регионах Казахстана, за исключением Алма-Аты и Алма-Атинской области, где их работа будет возобновляться по мере стабилизации ситуации.

В банке добавили, что штрафы и пени по кредитам юридических и физических лиц в Казахстане не будут начисляться до конца января 2022 года.

6 января в Нацбанке Казахстана сообщали о приостановке работы всех финансовых организаций страны.