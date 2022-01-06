Sputnik Казахстан: у банка в Нур-Султане образовалась очередь желающих снять деньги

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Жители Нур-Султана выстроились в очередь около единственного работающего банка, в магазинах второй день нет безналичного расчёта, сообщает Sputnik Казахстан.

«Большая очередь у отделения Халык банка в Нур-Султане, передаёт корреспондент Sputnik Казахстан. Люди массово снимают там деньги, поскольку другие банки закрыты. Второй день из-за отсутствия интернета в магазинах нет безналичного расчёта», — говорится в сообщении.

Ранее в Казахстане была приостановлена работа всех финансовых организаций.

Как заявили в Нацбанке республики, решение принято на фоне контртеррористической операции и сбоев в работе интернета.

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