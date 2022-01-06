В Нацбанке Казахстана сообщили о приостановке работы всех финансовых организаций страны

В Казахстане на фоне протестов временно приостанавливается деятельность всех финансовых организаций, заявил пресс-секретарь Нацбанка республики Олжас Рамазанов.

Заявление Рамазанова транслировал государственный телеканал «Хабар 24».

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана... сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — заявил пресс-секретарь Нацбанка.

По его словам, данное решение принято на фоне контртеррористической операции и сбоев в работе интернета.

Рамазанов отметил, что эта мера также направлена на защиту здоровья и жизни работников и клиентов финансовых организаций.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о боях между участниками беспорядков и воздушно-десантными подразделениями под Алма-Атой.

Токаев подчеркнул, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

К тому же в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау также призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане. Он отметил, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.