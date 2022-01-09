Казахстан 9 января выполнит более 30 международных рейсов

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В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что в республике в воскресенье, 9 января, выполнят 38 международных рейсов, 29 — отменено.
Казахстан 9 января выполнит более 30 международных рейсов
  • globallookpress.com
  • © Kalizhan Ospanov / Xinhua

Как отмечает ТАСС, из/в Нур-Султан планируется выполнение 24 международных рейсов в/из городов Ташкент, Минск, Дубай, Новосибирск, Киев, Стамбул, Франкфурт, Москва, Шарджа, Пхукет. Отменено выполнение шести рейсов в/из Москвы, Жуковского и Стамбула.

«Из/в городов… Актау, Атырау, Туркестан, Чимкент, Костанай, Караганда планируется выполнение 14 рейсов в города Амстердам, Стамбул, Джидда, Кутаиси, Тбилиси и отменено выполнение 23 рейсов в/из городов Москва, Стамбул, Кувейт, Дубай, Санкт-Петербург, Ташкент, Франкфурт. Итого по Республике Казахстан планируется выполнение 38 рейсов и отменено 29 рейсов», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявила, что работа международного аэропорта казахстанского города Алма-Аты возобновится после стабилизации ситуации в городе, технически аэропорт готов к открытию.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов в Казахстан до 20 января.

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