«Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов в Казахстан до 20 января

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В связи с ограничениями, действующими на территории Казахстана, «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов в республику и обратно до 20 января.

«Временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы «Аэрофлота» в Казахстан и обратно, запланированные в расписании по 20 января 2022 года (вылеты из России), по 21 января 2022 года (вылеты из Казахстана)», — говорится в сообщении.

Авиаперевозчик также отметил, что находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и российским внешнеполитическим ведомством по вопросам восстановления авиаперевозок.

Ранее сообщалось, что аэропорт казахстанского города Алма-Ата закрыли на неопределённый срок на фоне ситуации с беспорядками в стране.

Самолёты Министерства обороны России выполнят рейсы из Алма-Аты в Иваново и Оренбург для доставки россиян на родину.

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